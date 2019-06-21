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Боевики обстреляли село на Донбассе, ранена мирная жительница

Новости » Происшествия    21.06.2019 - 13:21
Боевики обстреляли село на Донбассе, ранена мирная жительница
Иллюстративное фото (twitter.com/DubovoySlavyans)

Раненую госпитализировали в больницу Мариуполя

Украинская сторона СЦКК заявляет, что вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Чермалык (Донецкая область), в результате чего ранена жительница села и поврежден частный дом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Боевики обстреляли село на Донбассе, ранена мирная жительница

Обстрел осуществили из станкового противотанкового гранатомета, зенитной установки ЗУ-23-2, а также из стрелкового оружия.

"21 июня наблюдательная группа "Мариуполь" украинской стороны СЦКК при проведении фотофиксации установила, что обстрел осуществлен из станкового противотанкового гранатомета, зенитной установки ЗУ-23-2, а также из стрелкового оружия. Известно, что женщина получила осколочное ранение левой ключицы и находится в городской больнице Мариуполя", - указано в сообщении ООС.

Инцидент произошел 20 июня в 23:00. Вражеские обстрелы также повредили частный дом в этом же населенном пункте по улице Первомайская, 41.

"Указанные факты свидетельствуют о сознательном нарушении российско-оккупационными войсками всех возможных принципов гуманитарного права и существующих договоренностей", - отмечает украинская сторона СЦКК.

Напомним, 14 июня в результате обстрела боевиков в Марьинке (Донецкая область) произошло попадание артиллерийского снаряда в частный дом, в результате пострадали четверо людей, среди которых - ребенок.

Как писало РБК-Украина, 16 июня российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в поселке Новолуганское на Донбассе.

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