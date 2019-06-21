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Российский госбанк подал в Стокгольмский арбитраж иск к Украине

Новости » Экономика    21.06.2019 - 10:45
Российский госбанк подал в Стокгольмский арбитраж иск к Украине
Фото: Проминвестбанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Исковые требования исчисляются сотнями миллионов долларов

Российский государственный банк ВЭБ подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, который касается работы его украинской "дочки" - "Проминвестбанка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как отмечается, исковые требования исчисляются сотнями миллионов долларов, но их точная сумма будет устанавливаться оценщиками.

"За последние несколько лет украинские власти нарушили все гарантии, которые сами же предоставили в инвестиционном соглашении", - заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов.

Напомним, в Украине действуют санкции против банков с российским государственным капиталом, в том числе и ПАО "Проминвестбанк". В частности, им запрещено выводить из Украины средства.

В то же время, российские собственники "Проминвестбанка" неоднократно заявляли о намерении продать дочерний банк. ВЭБ вел переговоры с Национальным банком Украины об условиях сделки, которые должны быть приемлемы для всех сторон. В 2018 году прогнозировалось, что уход банков с государственным российским капиталом с украинского рынка - это лишь вопрос времени.

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Новости Украины ПроминвестбанкРоссийская ФедерациябанкиСтокгольмский арбитраж
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