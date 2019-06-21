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Итоги дня: 21 июня

Новости » Прочее    21.06.2019 - 19:53

Итоги дня: 21 июня

  • В Кремле предлагают Киеву закрытые переговоры по обмену заключенными. Песков отметил, что Украине следует "набраться терпения" в вопросе обмена 
  • Украинская сторона СЦКК заявляет, что вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Чермалык (Донецкая область), в результате чего ранена жительница села и поврежден частный дом 
  • Совет судей Украины заявляет о давлении со стороны офиса президента Украины Владимира Зеленского
  • Российский государственный банк ВЭБ подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, который касается работы его украинской "дочки" - "Проминвестбанка". Исковые требования исчисляются сотнями миллионов долларов
  • Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Арсена Авакова 
  • В Тбилиси (Грузия) возобновились протесты у здания парламента.
  • Сейчас тысячи протестующих вместе с представителями оппозиционных партий требуют проведение внеочередных выборов
  • Печерский районный суд Киева накануне внеочередных выборов в Верховную раду установил, что бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили постоянно проживал в Украине на протяжении пяти лет
  • На западе Франция в пятницу, 21 июня, произошло сильное землетрясение магнитудой 5,1 баллов
  • 11-летнюю Дарью Лукьяненко, тело которой было обнаружено в выгребной яме домовладения семьи Тарасовых 19 июня, похоронили сегодня, 21 июня (фото и видео) 
  • Погода в Украине на выходных, 22 и 23 июня, ожидается сложная. Большинство областей окажутся во власти сухой и жаркой погоды, а местами температура воздуха достигнет +36 градусов 
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