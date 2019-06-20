Итоги дня: 20 июня

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20.06.2019 - 19:58
Новина українською
Так называемый "поместный собор" УПЦ Киевского патриархата
отменил решение архиерейского собора
от 15 декабря 2018 года о самороспуске и не принял томос об автокефалии, изданный Константинополем
Конституционный суд
признал соответствующим Основному закону
указ о роспуске Верховной рады
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер
призвает Россию "прекратить беспардонную кампанию дезинформации"
относительно причин крушения самолета рейса МН17
Президент Владимир Зеленский
сократил численность сотрудников АП
и переименовал "Администрацию президента" в "Офис президента"
Глава министерва иностранных дел Российской Федерации
Сергей Лавров назвал условия
встречи в нормандском формате
Убийство Даши Лукьяненко вызвало настоящий резонанс среди общественности.
Всплыли новые подробности трагедии
Полиция Харькова
открыла уголовное производство
по факту возвращения проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова
В ночь на 20 июня в Черкассах
умер известный блогер, активист и журналист Вадим Комаров
. Его избили неизвестные в центре Черкасс 4 мая
Владимир Зеленский
отменил обязательное ношение школьной формы
для учеников средних школ
Наталья Баласинович
прокомментировала ругань и плевки в скандальных видеороликах
, которые распространились в соцсетях. На них она грязно ругается и плюется в лицо новой женщине своего мужа и в ее родных (фото и видео)
Погода в Украине в ближайшие несколько дней не порадует жителей прохладой, а в нескольких областях возможно даже
повышение температуры воздуха до +36
градусов
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