КСУ признал конституционным роспуск Рады

Иллюстративное фото (УНИАН)

Большинство судей КСУ признали указ Зеленского конституционным

Конституционный суд признал соответствующим Основному закону указ о роспуске Верховной рады. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Конституционном суде Украины.

За такое решение проголосовало большинство судей КСУ.

"Указ был признан соответствующим Конституции. Сейчас есть 17 полномочных судей. За это проголосовало большинство судей на заседании, то есть, за это проголосовали более 10 судей", - сообщил источник.

По информации источника, решение КСУ будет обнародовано после того, как подпишут проект решения о конституционности указа.

"Бюрократические моменты требуют времени, поэтому решение КСУ еще не обнародовано. Не исключено, что решение обнародуют только завтра. Ведь проект нужно подписать, а редакторы должны выверить текст решения. Но должны спешить", - сказал собеседник агентства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж в понедельник, 17 июня, заявил, что считает законным свое решение о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.

Отметим, 11 июля сообщалось, что КСУ перешел в закрытую часть рассмотрения указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады.

Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский ранее допустил возможность признания указа главы государства о роспуске Верховной рады 8-го созыва неконституционным. Он подчеркнул, что парламентское большинство прекратило свою деятельность 29 марта 2016 года после выхода из коалиции фракции Радикальной партии, и с тех пор коалиция вместо необходимых 226 голосов насчитывала лишь 216.

Добавим, Конституционный суд Украины начал рассмотрение дела о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады во вторник, 11 июня 2019.