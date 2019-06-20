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Полиция Харькова открыла дело из-за возвращения проспекту имени Жукова

Новости » Общество    20.06.2019 - 15:30
Полиция Харькова открыла дело из-за возвращения проспекту имени Жукова
Фото: проспект в Харькове (gortransport kharkov ua)

Полиция внесла информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 364

Полиция Харькова открыла уголовное производство по факту возвращения проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В полицию обратился депутат Харьковского городского совета. Он считает, что в действиях депутатов и чиновников Харьковского городского совета могут содержаться признаки уголовного правонарушения, связанного с "распространением коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, которое выразилось в поддержке петиции о возвращении первичного названия проспекта маршала Жукова и демонтажа с площади Свободы палатки "Все для победы", размещенной на официальном сайте Харьковского городского совета".

Полиция внесла информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Напомним, 19 июля проспекту в Харькове вернули имя маршала Жукова. По словам мэра Харькова Геннадия Кернеса, имя Григоренко присвоено новой улице, которая идет от Рымарской до Клочковской.

Также РБК-Украина писало, что в Харькове 2 июня во время пикетирования съезда партии "Доверяй делам" на проспекте Григоренко активисты снесли бюст маршала Жукова, в связи с чем полиция в тот же вечер открыла уголовное дело.

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