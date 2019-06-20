Фото: Сергей Лавров (mid.ru)

По словам главы МИД РФ, "будет тестом посмотреть, насколько новые власти будут договороспособные"

Глава министерва иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал условия встречи в нормандском формате. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

По словам Лаврова, "будет тестом посмотреть, насколько новые власти будут договороспособные".

"Это, наверное, будет тестом для нормандского формата, когда зайдет речь о подготовке очередных встреч. Будет тестом посмотреть, насколько новые власти будут договороспособные, насколько мы сможем не только встречаться, а перед каждой встречей обеспечивать на практике все то, о чем договорились не предыдущей встрече", - сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе запланированы на июль. В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что встреча советников в "нормандском формате" состоится 12 июля.

Ранее Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном сообщил, что внешнеполитические советники стран-членов "нормандского формата" в ближайшее время встретятся для подготовки встречи.