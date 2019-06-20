Волкер призвал РФ прекратить лгать о причинах крушения MH17

Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Волкер потребовал от России гарантий, что все обвиняемые "предстанут перед лицом правосудия"

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призвает Россию "прекратить беспардонную кампанию дезинформации" относительно причин крушения самолета рейса МН17. Об этом он написал в Twitter.

Волкер призвал РФ сотрудничать со следствием и придерживаться резолюции Совета Безопасности ООН № 2166 от 2014 года. Он потребовал от России гарантий, что все обвиняемые предстанут перед лицом правосудия.

"России пора положить конец ее лжи относительно сбитого самолета MH17 и прекратить свою беспардонную кампанию по дезинформации", - заявил он.

Отметим, что суд над подозреваемыми начнется в марте 2020 года. JIT назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск Олег Пулатов и командир разведывательного батальона в "2-м отделе ГРУ ДНР" Леонид Харченко.

Также опубликовала отчет Bellingcat, в котором названы имена 12 причастных к авиакатастрофе.

РБК-Украина писало, что рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате инцидента погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.