Итоги дня: 20 декабря

Путин дал пресс-конференцию

Фото: Владимир Путин (twitter.com/dimsmirnov175)

В ходе итоговой пресс-конференции президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Керченском проливе, которая произошла 25 ноября 2018 года. Путин заявил, что в Керченском проливе произошла "провокация", которая связана с предстоящими выборами президента Украины.

"Констатируем, что это была провокация. Мне кажется, что провокации всегда плохи, провокация рассчитана на обострение ситуации. Зачем нужно нашим украинским партнерам такое развитие событий? Понятно, там выборы им нужно обострять, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента. Я имею ввиду действующего президента, действующей власти", заявил российский президент.

Также Путин сказал, что силовые попытки вернуть Донбасс обречены на провал. Помимо того, президент РФ заявил, что аннексии Крыма не было и прокомментировал санкции Запада.

Рада обязала УПЦ МП переименоваться в Русскую православную церковь

Фото: глава парламента Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №5309. Согласно этому документу, религиозные организации с центрами в России в своем полном официальном названии должны будут отражать название того религиозного центра, частью которого они являются. Так, документ разработан с целью обеспечения государственной безопасности и суверенитета Украины, а также с целью обеспечения общества полной и достоверной информации. За закон проголосовали 240 нардепов.

В Раде произошла массовая драка из-за Медведчука (фото и видео)

Фото: в Раде произошла драка (РБК-Украина, Владислав Красинский)

Народные депутаты устроили массовую драку в сессионном зале из-за Виктора Медведчука. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина. Инцидент произошел сразу после голосования за переименование УПЦ (МП) в Русскую православную церковь в Украине. В частности, нардеп от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич сорвал с парламентской трибуны плакат "Агента Путина Медведчука - под суд!". На него набросился депутат Юрий Береза ​​из "Народного фронта". Завязалась драка, в которой участвовали два десятка депутатов. В результате баннер был возвращен на место. Нардепы от "Оппоблока" отступили.

В Киеве с моста Метро упал человек (фото, видео)

Коллаж РБК-Украина

20 декабря в 12:15 в Киеве с "Моста метро" прямо в Днепр упал горожанин. Сообщение об инциденте поступило в службу спасения, и на место происшествия тотчас прибыло дежурное отделение группы водолазно-спасательных работ.

Стало известно, что ужчина упал со второй опоры моста прямо в воду, что спасло ему жизнь. Если бы пострадавший упал на лед, то, есть вероятность, что ему бы уже ничем не смогли помочь.

Спасатели достали пострадавшего из воды с помощью водолазно-спасательного оборудования и передали его работникам медицинской службы. В сеть выложили видео с места происшествия.

Под Сумами учительница взяла в заложники детей (видео)

Коллаж РБК-Украина

В Сумской области в городе Шостка учительница взяла в заложники пятиклассников школы № 6. Инцидент произошел в день, когда в школу должна была приехать аттестационная комиссия. Учительница вместе с детьми заперлась в школьном классе на третьем этаже. Покинуть кабинет школьники смогли лишь только после приезда правоохранительных органов.

Очевидцы объясняют такое поведение учительницы тем, что она, таким образом, хотела избежать открытого урока, на котором должна была присутствовать аттестационная комиссия.

Дети просидели взаперти около получаса. При этом у некоторых школьников началась паника, тошнота, а у кого-то повысилось давление. После данного инцидента некоторые ученики не хотят посещать занятия.