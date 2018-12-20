Путин прокомментировал события в Керченском проливе

Фото: Владимир Путин (twitter.com/dimsmirnov175)

Путин заявил, что в Керченском проливе произошла "провокация"

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Керченском проливе, которая произошла 25 ноября 2018 года. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции.

Путин заявил, что в Керченском проливе произошла "провокация", которая связана с предстоящими выборами президента Украины.

"Констатируем, что это была провокация. Мне кажется, что провокации всегда плохи, провокация рассчитана на обострение ситуации. Зачем нужно нашим украинским партнерам такое развитие событий? Понятно, там выборы им нужно обострять, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента. Я имею ввиду действующего президента, действующей власти. Но это плохо, это в конечном итоге во вред интересам своего народа. Хотя можно без всяких провокаций двигаться спокойно, как и было до сих пор. Удалась она или нет? Ну с точки зрения повышения рейтинга, может быть. Рейтинг у Петра Алексеевича вроде подрос, он теперь с 5 позиции переместился где-то на 2-3, колебания около 15%, Юлия Владимировна - у нее 20 с лишним, а все остальные - Зеленский, Бойко у них в районе 12%. В этом смысле он свою задачу выполнил, за счет интересов страны. Это плохой способ поднятия рейтинга", - заявил он.

Как сообщил журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Тwitter, ключевыми темами пресс-конференции Путина кроме региональной повестки станут экономика, отношения с Западом и принципиальные изменения в получении российского гражданства.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 ноября Российская Федерация атаковала украинские корабли в Керченском проливе. В ходе агрессивных действий РФ были захвачены три украинских судна и 24 моряка.

Из-за действий РФ в 10 областях Украины до 26 декабря введено военное положение.