Путин: силовые попытки вернуть Донбасс обречены на провал

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин заявил, что "помогает жителям Донбасса, чтобы их не съели и не порвали"

Президент России Владимир Путин уверен, что попытки Украины силовым путем вернуть оккупированный Донбасс обречены на провал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на пресс-конференции.

Путин напомнил, что именно украинские власти пошли на экономическую блокаду оккупированного Донбасса, а также "стреляют по этим гражданам, которых считают своими".

"Там каждый день почти люди гибнут. Мирные. Мы оказываем помощь, и гуманитарную, людям, которые проживают на этой территории. Только для того, чтобы их окончательно там не съели, не раздавили и не порвали. И будем это делать дальше. Потому что попытка решить вопросы политического характера с помощью силы, а мы видим это на протяжении нескольких лет со стороны киевской власти, они обречены на провал. Это надо понять", - заявил Путин.

Он также отметил, что российская сторона якобы выступает за "мир и процветание" на всей территории Украины, в том числе и на Донбассе.

"Мы заинтересованы в этом, потому что Украина остается одним из наших крупнейших экономических партнеров. Торговый оборот между Украиной и РФ, несмотря на все усилия киевских властей, растет и в текущем году он тоже вырос…Пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, не понимающие в чем интерес собственного народа, такая ненормальная ситуация будет продолжаться вне зависимости от того, кто находится у власти в Кремле", - подчеркнул Путин.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что Путин хочет присоединить к РФ еще одну часть Украины.

Кроме того, представитель Украины на переговорах в Минске Евгений Марчук заявлял, что Киеву предлагали отказаться от Крыма ради Донбасса.