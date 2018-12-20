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В Киеве с моста Метро упал человек

Новости » Происшествия    20.12.2018 - 14:42
В Киеве с моста Метро упал человек
Фото: место происшествия (facebook.com/DSNSKyiv)

Спасатели достали мужчину из воды и передали его работникам медицинской службы

В Киеве сегодня, 20 декабря, мужчина упал с моста Метро в реку Днепр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киеве.

В частности, 20 декабря в 12:15 в столичную службу спасения "101" поступило сообщение о том, что с моста в реку Днепр упал человек. На место происшествия прибыло дежурное отделение группы водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС в Киеве. Как оказалось, мужчина упал возле второй опоры моста. С помощью водолазно-спасательного оборудования спасатели достали мужчину из воды и передали его работникам медицинской службы.

Обстоятельства данного происшествия устанавливают правоохранительные органы.

 

Фото: место происшествия (facebook.com/DSNSKyiv)

Напомним, на станции метро "Льва Толстого" в Киеве сегодня днем умер мужчина. В декабре 2017 года на станции метро "Контрактовая площадь" от сердечного приступа умер мужчина. 

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