Підсумки дня: 20 грудня

Путін дав прес-конференцію

Фото: Володимир Путін (twitter.com/dimsmirnov175)

В ході підсумкової прес-конференціх президент Російської Федерації Володимир Путін прокоментував ситуацію в Керченській протоці, що відбулася 25 листопада 2018 року. Путін заявив, що в Керченській протоці сталася "провокація", яка пов'язана з майбутніми виборами президента України.

"Констатуємо, що це була провокація. Мені здається, що провокації завжди погані, провокація розрахована на загострення ситуації. Навіщо потрібен нашим українським партнерам такий розвиток подій? Зрозуміло, там вибори їм потрібно загострювати, щоб підняти рейтинг одного з претендентів на пост президента. Я маю на увазі діючого президента, чинної влади", заявив російський президент.

Також Путін сказав, що силові спроби повернути Донбас приречені на провал. Окрім того, президент РФ заявив, що анексії Криму не було, та прокоментував санкції Заходу.

Рада зобов'язала УПЦ МП перейменуватися у Російську православну церкву

Фото: глава парламенту Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №5309. Відповідно до цього документу, релігійні організації з центрами в Росії у своїй повній офіційній назві мають відображати назву того релігійного центру, частиною якого вони є. Документ розроблено з метою забезпечення державної безпеки та суверенітету України, а також з метою забезпечення суспільства повною та достовірною інформацію. За закон проголосували 240 нардепів.

У Раді відбулася масова бійка через Медведчука (фото та відео)

Фото: в Раді сталася бійка (РБК-Україна, Владислав Красінський)

Народні депутати влаштували масову бійку в сесійній залі через Віктора Медведчука. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна. Інцидент стався одразу після голосування за перейменування УПЦ (МП) у Російську православну церкву в Україні. Зокрема, нардеп від фракції "Опозиційний блок" Нестор Шуфрич зірвав з парламентської трибуни плакат "Агента Путіна Медведчука - під суд!". На нього накинувся депутат Юрій Береза ​​з "Народного фронту". Зав'язалася бійка, в якій брали участь два десятки депутатів. Врешті банер був повернутий на місце. Нардепи від "Опоблока" відступили.

У Києві з мосту Метро впав чоловік (фото, відео)

Колаж РБК-Україна

20 грудня о 12:15 в Києві з "Мосту метро" у Дніпро впав городянин. Повідомлення про інцидент надійшло до служби порятунку, і на місце події прибуло чергове відділення групи водолазно-рятувальних робіт. Стало відомо, що чоловік впав з другої опори мосту прямо у воду, що врятувало йому життя. Якби потерпілий впав на лід, є ймовірність, що йому б вже нічим не змогли допомогти.

Рятувальники дістали постраждалого з води за допомогою водолазно-рятувального обладнання та передали його працівникам медичної служби. У мережу виклали відео з місця події.

На Сумщині вчителька взяла в заручники дітей (відео)

Колаж РБК-Україна

В Сумській області в місті Шостка вчителька взяла в заручники п'ятикласників школи № 6. Інцидент стався в день, коли в школу повинна була приїхати атестаційна комісія. Вчителька разом з дітьми закрилася у шкільному класі на третьому поверсі. Покинути кабінет школярі змогли лише після приїзду правоохоронних органів.

Очевидці пояснюють таку поведінку вчительки тим, що вона таким чином хотіла уникнути відкритого уроку, на якому повинна була бути присутня атестаційна комісія.

Діти просиділи під замком близько півгодини. При цьому у деяких школярів почалася паніка, нудота, а у когось підвищився тиск. Після даного інциденту деякі учні не хочуть відвідувати заняття.