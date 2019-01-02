Итоги дня: 2 января

В Тернополе в общежитии взорвалась граната

Иллюстративное фото (flickr.com/securityserviceofukraine)

В Тернополе на улице Макаренко, 2 в общежитии взорвалась граната. В результате взрыва погиб 1 человек, заявил оперативный дежурный областного управления по вопросам гражданской защиты населения Ярослав Скалецкий.

Также в результате инцидента двое людей получили травмы.

Суд арестовал часть имущества Продана

Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Соломенский районный суд Киева принял решение арестовать часть имущества бывшего исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь суда Яна Квитченко.

"Такое решение принял Соломенский районный суд Киева", - сказала Квитченко.

Ранее суд постановил применить в отношении Мирослава Продана меру пресечения в виде личного поручительства.

Число погибших от обрушения здания в Магнитогорске выросло

Фото: место происшествия (из открытых источников)

Количество погибших в результате взрыва в жилом доме, который вызвал обвал подъезда, в российском Магнитогорске возросло до 21 человека. Об этом заявил представитель МЧС РФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, извлечен 21-й погибший. "Это мужчина", - сообщил представитель МЧС.

Отмечается, что среди погибших двое детей. Разбор завалов продолжается, ведутся поиски еще 20 человек. Среди пропавших без вести - уроженка Хмельницкой области Украины.

Повышение тарифов: сколько заплатим за отопление и горячую воду

Иллюстративное фото (УНИАН)

С 1 января вступили в силу новые тарифы на отопление и горячую воду.

При этом в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг отметили, что новые тарифы не превышают размера повышения цен на газ для населения (на 23,5%). В среднем тарифы на тепло для населения выросли на 12%-24%.

Так, для киевлян тепло с 1 января подорожало на 22,7%, в Днепре и Харькове - на 18%, во Львове - на 19%. Тариф для населения в столице установлено на уровне 964,19 грн/Гкал. Для религиозных организаций в Киеве тариф повысился на 105,8% - к 984,12 грн/Гкал.

Российские пранкеры почти "развели" Кличко

Фото: Виталий Кличко (kiev.klichko.org)

Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили мэру Киева Виталию Кличко в новогоднюю ночь, чтобы "развести" столичного градоначальника. Правда, у них не получилось. Так, Владимир Кузнецов и Алексей Столяров в телефонном разговоре представились Кличко Владимиром Гройсманом. Сначала мэр поздравил "главу Кабмина" с праздниками, пожелав здоровья, успехов и продуктивности. Но когда услышал на том конце провода, что "они тут пьяного Петра Алексеевича из-под стола вытаскивают" - понял, что это пранкеры.

"Со мной что-то у вас не складывается, потому что вычисляю вас", - обратился Кличко к шутникам. После этих слов Вован и Лексус не угомонились. Они начали задавать провокационные вопросы Кличко. Например, работает ли в Киеве отопление. "С теплом все нормально. Не дождетесь!" - отрезал мэр столицы.

Климатологи рассказали о погоде зимой и весной

Фото: коллаж РБК-Украина

Народные синоптики и климатологи обещают в Украине в конце января небольшое потепление погоды, однако уже в феврале будут крепкие морозы и обильные снегопады.

Также синоптики рассказали и о погоде весной. По их словам, страна будет окутана снегом почти до апреля. В марте температура воздуха на своем пике достигнет до 10 градусов.