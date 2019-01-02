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Количество погибших в Магнитогорске возросло до 21

Новости » Происшествия    02.01.2019 - 17:35
Количество погибших в Магнитогорске возросло до 21
Фото: место происшествия (из открытых источников)

Спасатели обнаружили среди погибших двое детей

Количество погибших в результате взрыва в жилом доме, который вызвал обвал подъезда, в российском Магнитогорске возросло до 21 человека. Об этом заявил представитель МЧС РФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, извлечен 21-й погибший.

"Это мужчина", - сообщил представитель МЧС.

Отмечается, что среди погибших двое детей.

Разбор завалов продолжается, ведутся поиски еще 20 человек.

Ранее РБК-Украина писало о 16 погибших в результате обвала подъезда в Магнитогорске.

Отметим, 31 декабря 2018, в российском Магнитогорске в результате взрыва, предположительно, газа, в жилом доме обвалился подъезд. Спасатели продолжают поиски пострадавших под завалами. Среди пропавших без вести - уроженка Хмельницкой области Украины.

Некоторые СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что следствие установило место взрыва в доме в Магнитогорске - квартиру, где проживал гражданин Таджикистана, и якобы там обнаружили следы гексогена. В Следственном комитете РФ эту информацию отрицают.

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