Суд оставил в силе меру пресечения для Продана

Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Обвинение пыталось обжаловать решение суда, который отпустил Продана на поруки

Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения для бывшего и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что суд отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре в отмене решения Соломенского районного суда Киева, который отпустил Продана на поруки ряда народных депутатов.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 4 декабря 2018 оставили без изменений, апелляционную жалобу стороны обвинения - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 декабря суд отпустил Продана на поруки. Его подозревают в незаконном обогащении, а именно: в приобретении двух квартир в элитной киевской новостройке стоимостью 6,7 млн гривен, двух домов в Турции стоимостью 78 млн гривен, а также трех авто представительского класса общей стоимостью 3,4 млн гривен.

Сторона обвинения просила арестовать Мирослава Продана с возможностью внести залог 89 млн гривен.