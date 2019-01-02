Суд арестовал часть имущества Продана

Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Решение суда уже должно быть в реестре

Соломенский районный суд Киева принял решение арестовать часть имущества бывшего исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь суда Яна Квитченко.

"Такое решение принял Соломенский районный суд Киева", - сказала Квитченко.

Она отметила, что данное решение должно быть в реестре.

"Впринципе должно быть (решение в реестре, - ред.), поскольку судья скрепил решение ЭЦП, и отправил в ЕГРСР. Но вопросом публикации занимается ГП ИСС", - добавила Квитченко.

Ранее суд постановил применить в отношении Мирослава Продана меру пресечения в виде личного поручительства.

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства прокуроров отказать и применить в отношении Мирослава Продана меру пресечения в виде личного поручительства.

Возложить на Продана следующие обязанности: прибывать по каждому требованию, сообщать о смене работы или места пребывания, сдать на хранение свой паспорт и паспорт для выезда за границу, носить электронное средство контроля", - сказала судья.

Дело слушалось в течение 9 часов. Стороны сначала исследовали 4 тома материалов дела, заслушав частично стенограмму допроса некоторых свидетелей. Сам Продан все обвинения в свою сторону возразил и заявил, что не понимает обвинения.

Отметим, что Мирослава Продана обвиняют в незаконном обогащении. А именно во владении двумя квартирами в элитной киевской новостройке стоимостью 6,7 млн грн, во владении двумя домами в Турции стоимостью 78 млн грн, а также во владении тремя автомобилями представительского класса, общей стоимостью 3,4 млн грн.