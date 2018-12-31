В России из-за взрыва обрушился подъезд многоэтажки, есть жертвы

Фото: на месте обрушения (из открытых источников)

Предварительно причиной взрыва называют утечку газа

В Магнитогорске (Россия) произошел взрыв в жилом доме, в результате чего обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома, два человека погибли, есть также пострадавшие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Предварительно причиной взрыва называют утечку газа.

"Сегодня в 4:00 мск (3:00 по Киеву, - ред.) в Магнитогорске, предварительно в результате взрыва газа, произошло обрушение одного из подъездов многоквартирного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. По предварительной информации, имеются пострадавшие", - сообщили в российском МЧС.

Позже в ведомстве сообщили о двух погибших в результате обрушения и что еще 10 человек были извлечены из-под обломков.

По данным Минздрава Челябинской области, к настоящему моменту госпитализирован один человек, еще троим медики оказали помощь на месте.

На место обрушения выехали 12 машин скорой помощи.

Фото: обрушение в Магнитогорске

Работающие на месте взрыва спасатели МЧС расчищают двор от припаркованных автомобилей, доступ к месту обрушения ограничен из опасений повторного обрушения.

Напомним, 15 декабря в Вологде (Россия) в одной из квартир многоэтажного дома произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, 6 были госпитализированы.