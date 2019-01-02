Підсумки дня: 2 січня

У Тернополі в гуртожитку вибухнула граната

Ілюстративне фото (flickr.com/securityserviceofukraine)

У Тернополі на вулиці Макаренка, 2 у гуртожитку вибухнула граната. В результаті вибуху загинула 1 людина, заявив оперативний черговий обласного управління з питань цивільного захисту населення Ярослав Скалецький.

Також в результаті інциденту двоє людей отримали поранення.

Суд арештував частину майна Продана

Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Солом'янський районний суд Києва ухвалив рішення арештувати частину майна колишнього виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана. Про це в коментарі РБК-Україна розказала прес-секретар суду Яна Квітченко.

"Таке рішення ухвалив Солом'янський районний суд Києва", - сказала Квітченко.

Раніше суд ухвалив застосувати до Мирослава Продана запобіжний західу вигляді особистоі поруки.

Кількість загиблих від обвалу будинку в Магнітогорську зросла

Фото: місце події (із відкритих джерел)

Кількість загиблих в результаті вибуху в житловому будинку, який викликав обвал під'їзду, в російському Магнітогорську зросла до 21 людини. Про це заявив представник МНС РФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, рятувальники витягнули 21-го загиблого. "Це чоловік", - повідомив представник МНС.

Наголошується, що серед загиблих двоє дітей. Розбір завалів триває, ведуться пошуки ще 20 чоловік. Серед зниклих без вісти - уродженка Хмельницької області України.

Підвищення тарифів: скільки заплатимо за опалення і гарячу воду

Ілюстративне фото (УНІАН)

З 1 січня вступили в силу нові тарифи на опалення і гарячу воду.

При цьому в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг відзначили, що нові тарифи не перевищують розміру підвищення цін на газ для населення (на 23,5%). В середньому тарифи на тепло для населення зросли на 12%-24%.

Так, для киян тепло з 1 січня подорожчало на 22,7%, у Дніпрі та Харкові - на 18%, у Львові - на 19%. Тариф для населення в столиці встановлено на рівні 964,19 грн/Гкал. Цікаво, що для релігійних організацій у Києві тариф підвищився на 105,8% - до 984,12 грн/Гкал.

Російські пранкери майже "розвели" Кличка

Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)

Російські пранкери Вован і Лексус зателефонували меру Києва Віталію Кличку у новорічну ніч, щоб "розвести" столичного градоначальника. Правда, у них не вийшло.

Так, Володимир Кузнєцов і Олексій Столяров в телефонній розмові представилися Кличку Володимиром Гройсманом. Спочатку мер привітав "главу Кабміну" зі святами, побажавши здоров'я, успіхів і продуктивності. Але коли почув на тому кінці дроту, що "вони тут п'яного Петра Олексійовича з-під столу витягують" - зрозумів, що це пранкери.

"Зі мною щось у вас не складається, тому що вичисляю вас", - звернувся Кличко до жартівників. Після цих слів Вован і Лексус не вгамувалися. Вони почали ставити провокаційні запитання Кличку. Наприклад, чи працює в Києві опалення. "З теплом все нормально. Не дочекаєтеся!" - відрізав мер столиці.

До речі, пранкери намагаються "розвести" Кличка вже не вперше.

Кліматологи розповіли про погоду взимку і навесні

Фото: колаж РБК-Україна

Народні синоптики і кліматологи обіцяють в Україні наприкінці січня невелике потепління погоди, проте вже в лютому будуть міцні морози та рясні снігопади.

Також синоптики розповіли і про погоду навесні. За їх словами, країна буде оповита снігом майже до квітня. У березні температура повітря на своєму піку досягне до 10 градусів.