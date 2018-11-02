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Вселенский патриархат озвучил название автокефальной церкви в Украине

Новости » Политика    02.11.2018 - 15:09
Фото: архиерей Иов (Геча) (orthodoxie.com)
Фото: архиерей Иов (Геча) (orthodoxie.com)

Автокефальная церковь будет называться Православная церковь в Украине

Единая автокефальная церковь после получения томоса будет называться Православная церковь в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью архиерея Константинопольской церкви, представителя Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей Иова (Гечи) ВВС-Украина.

По его словам, новая церковь будет называться Православная церковь в Украине, несмотря на то, что представители Киевского патриархата настаивают на названии "Украинская православная церковь".

"Не "Украинская православная церковь", потому что церковь является единственной ... Она принадлежит Христу, а не какой-то нации или государству", - подчеркнул Иов.

Он также объяснил, что на греческом языке названия церквей так и звучат, например, Православная церковь в Греции, в Сербии, в Болгарии.

"Славянские названия - Болгарская, Сербская или Русская православная церковь - употребляются неправильно и указывают на этнофилетизм, то есть религиозный национализм", - добавил представитель Вселенского патриархата.

Напомним, ранее епископ УПЦ КП Евстратий Зоря заявил, что единая автокефальная церковь будет называться Украинская православная церковь.

Отметим, предстоятель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий требует, чтобы название, устав и модель поместной православной церкви согласовали перед проведением Архиерейского объединительного собора.

 

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