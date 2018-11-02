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Конституционный суд отказался рассматривать вопрос моратория за землю

Новости » АПК    02.11.2018 - 13:47
Фото: Конституционный суд (РБК-Украина)
Фото: Конституционный суд (РБК-Украина)

Новый состав КСУ также отказывается рассматривать земельный вопрос

Конституционный суд Украины отказался рассматривать конституционное представление группы народных депутатов об отмене моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу КСУ.

По информации пресс-службы, Большая палата Конституционного суда Украины на заседании 1 ноября рассматривала вопрос об открытии конституционного производства в деле по конституционному представлению 69 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений пунктов 14, 15 Раздела Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины

"Вынесено постановление Большой палаты Конституционного Суда Украины об отказе в открытии конституционного производства по делу", - говорится в сообщении.

Напомним, что в феврале 2018 года Конституционный суд Украины отказал в открытии конституционного производства об отмене моратория на покупку-продажу земель сельскохозяйственного назначения.

В мае ЕСПЧ признал мораторий на продажу земли в Украине нарушением прав человека. Суд рекомендует принять законодательные или другие меры для обеспечения справедливого баланса между интересами владельцев фермерских хозяйств и общества. Также суд подчеркивает, что его решение не требует немедленного введения рынка земли.

В июле 2018 года народные депутаты во второй раз обратились в Конституционный суд с представлением о признании неконституционным моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения. Авторы конституционного представления ссылаются на нарушение 41 статьи Конституции, где говорится о праве собственности. Значительная часть представления взята из решения Европейского суда по правам человека, которым мораторий признан нарушением прав человека.

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