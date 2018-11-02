МИП направило запрос Facebook из-за утечки данных украинцев

Фото: Дмитрий Золотухин (скриншот видео hromadske.ua)

В МИП сообщили, что информация об утечке сейчас проверяется

Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин направил запрос в офис компании Facebook по поводу утечки данных 257 тысяч пользователей, среди которых немало украинских граждан. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на страницу Золотухина в Facebook.

По словам замглавы МИП, сейчас информация проверяется.

"Я знаю о проблеме. Работаю над проверкой. Запрос на офис ФБ отправил", - подчеркнул он.

Напомним, данные 257 тысяч пользователей Facebook размещены в свободном доступе в интернете, в том числе личные сообщения более 80 тыс. юзеров. Отмечается, что данные находятся на сайте Fbserver, но сейчас портал не работает.

Подчеркнем, на последнем "зеркале" сайта хакеры выложили данные пользователей почти 200 стран, большинство из юзеров (47 тыс.) - из Украины.

Отметим, что в большинстве случаев профайлы, похищенные хакерами, содержат данные биографии, мобильные телефоны и списки друзей. По данным телекомпании, взломщики заявили, что всего у них есть данные 120 млн аккаунтов Facebook.

Как писало РБК-Украина ранее, в соцсети Facebook произошла кибератака на 30 млн аккаунтов. В компании подчеркивали, что число пострадавших аккаунтов оказалось меньше, чем предполагалось раньше. Если изначально говорилось о 50 миллионах взломанных страницах, то в итоге выяснилось, что их было около 30 миллионов.