В Facebook произошла утечка данных 257 тыс. пользователей

Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

В частности, в свободном доступе размещены личные сообщения более 80 тыс. юзеров

Данные 257 тысяч пользователей социальной сети Facebook размещены в свободном доступе в интернете, в том числе личные сообщения более 80 тыс. юзеров. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ВВС.

Указано, что данные находятся на сайте Fbserver, однако сам портал сейчас не работает.

На последнем "зеркале" сайта хакеры выложили данные пользователей почти 200 стран, большинство из юзеров (47 тыс.) из Украины, а из России - 12 тыс.

Подчеркивается, что в большинстве случаев профайлы, похищенные хакерами, содержат данные биографии, мобильные телефоны и списки друзей. По данным телекомпании, взломщики заявили, что всего у них есть данные 120 млн аккаунтов Facebook.

Напомним, ранее в соцсети Facebook произошла кибератака на 30 млн аккаунтов.

В частности, специалисты компании нашли уязвимость, которая позволяла атаковать аккаунты пользователей. Она связана с функцией "Просмотреть как", которая позволяет владельцам аккаунтов выяснить, как видят их страницу другие пользователи.

Отмечалось, что устранить уязвимость удалось еще через два дня, после чего функция "Просмотреть как" была заблокирована.

В компании подчеркивали, что число пострадавших аккаунтов оказалось меньше, чем предполагалось раньше. Если изначально говорилось о 50 миллионах взломанных страницах, то в итоге выяснилось, что их было около 30 миллионов.

Как писало РБК-Украина ранее, создателя компании Facebook Inc. Марка Цукерберга вызвали дать показания британскому парламенту из-за ситуации с аналитической компанией Cambridge Analytica, которая сохраняла и анализировала данные примерно о 50 млн пользователей соцсети.