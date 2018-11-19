Итоги дня: 19 ноября

Украина может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит россиянин

Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украина может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит россиянин. Так Аваков прокомментировал информацию о том, что Интерпол может возглавить представитель Российской Федерации.

В частности, он заявил, что возможное назначение россиянина на пост главы Интерпола является абсурдным и противоречит духу и целям организации. "В случае, если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны - Украина рассмотрит вопрос о приостановке своего членства в ІСРО", - сообщил он.

Константинополь анонсировал дату объединительного собора

Фото: патриарх Варфоломей (УНИАН)

Объединительный собор Украинской православной церкви пройдет в декабре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию главного секретариата Синода Вселенского патриархата.

В сообщении говорится, что в рамках подготовки к Синоду Вселенского патриархата 27-29 ноября 2018 года Константинополь напоминает о своем решении предоставить томос об автокефалии Православной церкви Украины. "Пока идет процесс подготовки Собора Православной церкви Украины, конкретная дата в декабре 2018 года будет объявлена Синодом Вселенского патриархата", - говорится в сообщении.

Тем временем в УПЦ МП рассказали о наказании священников из-за участия в Объединительном соборе.

"Нафтогаз" назвал условие для резкого падения потребления газа населением

Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев предложил помочь Минфину провести верификацию базы потребителей и получателей субсидий.

Как отметил Коболев, среди получателей субсидий есть "мертвые души". В частности, "Нафтогаз" находил их и демонстрировал правоохранителям. "К сожалению, до сих пор нет никакого прогресса, чтобы эту базу сделать единой и открытой", - добавил он.

Коболев уверен, если эту базу открыть "мы сможем увидеть безумное падение потребления газа населением".

Затравила ученика: стало известно, как наказали учительницу

Коллаж РБК-Украина

Львовская учительница, которая унижала 9-летнего ученика за то, что его стошнило в автобусе во время школьной экскурсии, отделалась лишь выговором от руководства школы.

Педагог отказывалась взять мальчика на следующую школьную экскурсию, так как в предыдущей поездке его укачало в автобусе и тошнило. Кроме того, классный руководитель об этом заявляла в присутствии других детей и тем самым унижала ребенка. Дети насмехались с Дмитрия и отказывались с ним садиться за одну парту. После того, как отец обратился к руководству школы, назначили комиссию. Она в течении нескольких недель разбиралась в ситуации и порекомендовала ограничиться выговором учительнице.

Отец Дмитрия не стал дожидаться выводов комиссии и перевел ребенка в другую школу.

Усик украсил обложку легендарного журнала (фото)

Александр Усик (фото: РБК-Украина)

Знаменитый украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик украсил обложку авторитетного журнала Boxing News.

Редакторы издания поместили на передовицу снимок с боя нашего спортсмена против британца Тони Беллью, в котором украинец одержал безоговорочную победу.

Британский еженедельник о боксе Boxing News издается с 1909 года и считается самым старым журналом об этом виде спорта. На главную страницу издание постоянно помещает "снимок недели" - лучшую фотографию предыдущей боксерской недели.