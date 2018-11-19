ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Підсумки дня: 19 листопада

Новини » Інше    19.11.2018 - 18:33

Україна може призупинити членство в Інтерполі, якщо його очолить росіянин

Підсумки дня: 19 листопадаФото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Україна може призупинити членство в Інтерполі, якщо його очолить росіянин. Так Аваков прокоментував інформацію про те, що Інтерпол може очолити представник Російської Федерації.

Зокрема, він заявив, що можливе призначення росіянина на пост глави Інтерполу є абсурдним і суперечить духу і цілям організації. "У разі, якщо аргументи України та низки інших країн не будуть почуті - Україна розгляне питання про призупинення свого членства в ІСРО", - написав він.

 

Константинополь анонсував дату об'єднавчого собору

Підсумки дня: 19 листопадаФото: патріарх Варфоломій (УНІАН)

Об'єднавчий собор Української православної церкви пройде в грудні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію головного секретаріату Синоду Вселенського патріархату.

У повідомленні говориться, що в рамках підготовки до Синоду Вселенського патріархату 27-29 листопада 2018 Константинополь нагадує про своє рішення надати томос про автокефалію Православній церкві України. "Поки йде процес підготовки Собору Православної церкви України, конкретну дату в грудні 2018 року буде оголошено Синодом Вселенського патріархату", - йдеться в повідомленні.

Тим часом в УПЦ МП розповіли про покарання священиків через участь в Об'єднавчому соборі.

 

"Нафтогаз" назвав умову для різкого падіння споживання газу населенням

Підсумки дня: 19 листопадаФото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Голова правління НАК "Нафтогаз України"  Андрій Коболєв запропонував допомогти Мінфіну провести верифікацію бази споживачів і отримувачів субсидій. 

Як зазначив Коболєв, серед отримувачів субсидій є "мертві душі". Зокрема, "Нафтогаз" знаходив їх і демонстрував правоохоронцям. "На жаль, досі немає жодного прогресу, щоб цю базу зробити єдиною і відкритою", - додав він.

Коболєв впевнений, якщо цю базу відкрити "ми зможемо побачити шалене падіння споживання газу населенням".

 

Зацькувала учня: стало відомо, як покарали вчительку

Підсумки дня: 19 листопадаКолаж РБК-Україна

Львівська вчителька, яка принижувала 9-річного учня за те, що його знудило в автобусі під час шкільної екскурсії, відбулася лише доганою від керівництва школи.

Педагог відмовлялася взяти хлопчика на наступну шкільну екскурсію, так як у попередній поїздці його закачало в автобусі і нудило. Крім того, класний керівник про це заявляла в присутності інших дітей і тим самим принижувала дитину. Діти насміхалися з Дмитра і відмовлялися з ним сідати за одну парту.

Після того, як батько звернувся до керівництва школи, призначили комісію. Вона протягом кількох тижнів розбиралася в ситуації і порекомендувала обмежитися доганою вчительці. Батько Дмитра не став чекати висновків комісії і перевів дитину в іншу школу.

 

Усик прикрасив обкладинку легендарного журналу (фото)

Підсумки дня: 19 листопадаОлександр Усик (фото: РБК-Україна)

Знаменитий український боксер, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик прикрасив обкладинку авторитетного журналу Boxing News.

Редактори видання помістили на передовицю знімок з бою нашого спортсмена проти британця Тоні Белью, в якому українець здобув беззаперечну перемогу

Британський тижневик про бокс Boxing News видається з 1909 року і вважається найстарішим журналом про цей вид спорту. На головну сторінку видання постійно поміщає "знімок тижня" - кращу фотографію попереднього боксерського тижня.

Новини України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся