Підсумки дня: 19 листопада

Україна може призупинити членство в Інтерполі, якщо його очолить росіянин

Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Україна може призупинити членство в Інтерполі, якщо його очолить росіянин. Так Аваков прокоментував інформацію про те, що Інтерпол може очолити представник Російської Федерації.

Зокрема, він заявив, що можливе призначення росіянина на пост глави Інтерполу є абсурдним і суперечить духу і цілям організації. "У разі, якщо аргументи України та низки інших країн не будуть почуті - Україна розгляне питання про призупинення свого членства в ІСРО", - написав він.

Константинополь анонсував дату об'єднавчого собору

Фото: патріарх Варфоломій (УНІАН)

Об'єднавчий собор Української православної церкви пройде в грудні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію головного секретаріату Синоду Вселенського патріархату.

У повідомленні говориться, що в рамках підготовки до Синоду Вселенського патріархату 27-29 листопада 2018 Константинополь нагадує про своє рішення надати томос про автокефалію Православній церкві України. "Поки йде процес підготовки Собору Православної церкви України, конкретну дату в грудні 2018 року буде оголошено Синодом Вселенського патріархату", - йдеться в повідомленні.

Тим часом в УПЦ МП розповіли про покарання священиків через участь в Об'єднавчому соборі.

"Нафтогаз" назвав умову для різкого падіння споживання газу населенням

Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв запропонував допомогти Мінфіну провести верифікацію бази споживачів і отримувачів субсидій.

Як зазначив Коболєв, серед отримувачів субсидій є "мертві душі". Зокрема, "Нафтогаз" знаходив їх і демонстрував правоохоронцям. "На жаль, досі немає жодного прогресу, щоб цю базу зробити єдиною і відкритою", - додав він.

Коболєв впевнений, якщо цю базу відкрити "ми зможемо побачити шалене падіння споживання газу населенням".

Зацькувала учня: стало відомо, як покарали вчительку

Колаж РБК-Україна

Львівська вчителька, яка принижувала 9-річного учня за те, що його знудило в автобусі під час шкільної екскурсії, відбулася лише доганою від керівництва школи.

Педагог відмовлялася взяти хлопчика на наступну шкільну екскурсію, так як у попередній поїздці його закачало в автобусі і нудило. Крім того, класний керівник про це заявляла в присутності інших дітей і тим самим принижувала дитину. Діти насміхалися з Дмитра і відмовлялися з ним сідати за одну парту.

Після того, як батько звернувся до керівництва школи, призначили комісію. Вона протягом кількох тижнів розбиралася в ситуації і порекомендувала обмежитися доганою вчительці. Батько Дмитра не став чекати висновків комісії і перевів дитину в іншу школу.

Усик прикрасив обкладинку легендарного журналу (фото)

Олександр Усик (фото: РБК-Україна)

Знаменитий український боксер, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик прикрасив обкладинку авторитетного журналу Boxing News.

Редактори видання помістили на передовицю знімок з бою нашого спортсмена проти британця Тоні Белью, в якому українець здобув беззаперечну перемогу.

Британський тижневик про бокс Boxing News видається з 1909 року і вважається найстарішим журналом про цей вид спорту. На головну сторінку видання постійно поміщає "знімок тижня" - кращу фотографію попереднього боксерського тижня.