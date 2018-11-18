В УПЦ КП опровергли информацию о дате проведения Архиерейского собора

Фото: Евстратий Зоря (из открытых источников)

По словам Зори, информация о назначении даты собора - ложная

Пресс-секретарь Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата, архиепископ Евстратий Зоря заявил, что информация о назначении даты проведения Архиерейского собора на 22 ноября является ложной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зори в Facebook.

Как сообщил пресс-секретарь УПЦ КП, лишь официальное сообщение о дате проведения собора будет означать, что она назначена.

"Официально заявляю: распространяемая информация не соответствует действительности. Снова вынужден повторить: только официальное сообщение о дате собора будет означать, что она уже определена", - написал Зоря.

Ранее пресс-секретарь предстоятеля УПЦ МП протоиерей Георгий Коваленко заявлял, что Архиерейский собор, на котором выберут предстоятеля единой Украинской поместной церкви, может состояться 22 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что Украинская православная церковь Киевского патриархата сомневается в шансах митрополита Винницкого и Барского Симеона с УПЦ МП возглавить автокефальную церковь.

Как писало РБК-Украина, предстоятель Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) митрополит Макарий заявил, что новую церковь возглавит иерарх в сане митрополита, а не патриарха.