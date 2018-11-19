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"Нафтогаз" назвал условие для резкого падения потребления газа населением

Новости » Энергетика    19.11.2018 - 10:41
"Нафтогаз" назвал условие для резкого падения потребления газа населением
Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

В случае открытия базы получателей субсидий потребление газа населением значительно сократится

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев предложил помочь Минфину провести верификацию базы потребителей и получателей субсидий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НАК в Twitter.

Как отметил Коболев, среди получателей субсидий есть "мертвые души". В частности, "Нафтогаз" находил их и демонстрировал правоохранителям.

"К сожалению, до сих пор нет никакого прогресса, чтобы эту базу сделать единой и открытой", - добавил он.

Коболев уверен, если эту базу открыть "мы сможем увидеть безумное падение потребления газа населением".

"Мы сможем увидеть экономию бюджетных средств", - сказал он.

&quot;Нафтогаз&quot; назвал условие для резкого падения потребления газа населением

Напомним, 12 октября Конституционный суд Украины признал неконституционным предоставление Министерству финансов Украины права получать информацию, содержащую персональные данные. Согласно решению суда, теперь министерство должно просить разрешения перед тем, как получать данные относительно пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат.

В то же время в Минфине заверили, что решение КСУ не влияет на процесс верификации, "поскльку в ходе этого процесса данные о получателях государственных пособий деперсонификцируются". Информация, которую Минфин анализирует и сравнивает, поступает из автоматизированных информационных систем, реестров и баз данных. При этом Минфин никоим образом не вмешивается в личную и семейную жизнь граждан, добавили в министерстве.

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Темы: Отопительный сезон
Новости Украины отопительный сезонНафтогаз УкраиныАндрей Коболев
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