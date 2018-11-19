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В УПЦ МП рассказали о наказании священников из-за участия в Объединительном соборе

Новости » Общество    19.11.2018 - 17:15
В УПЦ МП рассказали о наказании священников из-за участия в Объединительном соборе
Фото: митрополит Антоний (Виталий Носач, РБК-Украина)

Решение о наказании будет принимать священный синод, заявил митрополит УПЦ МП

Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата накажет своих священников, которые присоединятся к Объединительному собору православной церкви в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление митрополита Бориспольского и Броварского Антония.

"Нашей церковью было принято соборное решение, которое является обязательным для выполнения всеми верующими Украинской православной церкви (что находится в единстве с Московским патриархатом - ред.). Это касается и епископата, и духовенства, и мирян. В этом решении сказано конкретно, что участвовать в так называемом объединительном соборе никто из нас не может", - цитирует слова митрополита Центр информации УПЦ в Facebook.

Отвечая на вопрос, в чем будет заключаться наказания, митрополит сказал, что "решение примет священный синод согласно церковным каноническим правилам".

Напомним, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Объединительный собор состоится в начале декабря этого года. Пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата, архиепископ Евстратий Зоря заявил, сессия Синода Вселенского патриархата состоится 27-29 ноября 2018 года.

Добавим, что руководство УПЦ МП угрожало отлучить от церкви сторонников украинской автокефалии из числа своих иерархов. Собеседник РБК-Украина, знакомый с деталями встречи иерархов с главой государства Петром Порошенко, подтвердил информацию о беспрецедентном давлении и пояснил, что речь идет об угрозах запрета на служение, вплоть до отлучения от церкви.

УПЦ МП угрожает отлучить сторонников автокефалии от церкви, - источник Иерархи УПЦ МП на встрече с Порошенко заявили о давлении Москвы
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