Аваков: Украина может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит россиянин

Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Интерпол может возглавить россиянин Александр Прокопчук

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украина может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит россиянин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Авакова в Facebook.

Так, Аваков прокомментировал информацию о том, что Интерпол может возглавить представитель Российской Федерации. В частности, он заявил, что возможное назначение россиянина на пост главы Интерпола является абсурдным и противоречит духу и целям организации.

"Возможное президентство России в Интерполе - абсурдно и противоречит духу и целям организации. В случае, если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны - Украина рассмотрит вопрос о приостановке своего членства в ІСРО", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что выборы нового главы Интерпола состоятся 21 ноября. После отставки Мэн Хуньвея, главой Интерпола может стать вице-президент ведомства, экс-глава Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ Александр Прокопчук.

Также РБК-Украина писало, что по мнению депутата Европарламента Ребекки Хармс, страны Евросоюза должны выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин.