Константинополь анонсировал дату объединительного собора

Фото: патриарх Варфоломей (УНИАН)

Объединительный собор Украинской церкви состоится в декабре

Объединительный собор Украинской православной церкви пройдет в декабре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию главного секретариата Синода Вселенского патриархата.

В сообщении говорится, что в рамках подготовки к Синоду Вселенского патриархата 27-29 ноября 2018 года Константинополь напоминает о своем решении предоставить томос об автокефалии Православной церкви Украины.

"Пока идет процесс подготовки Собора Православной церкви Украины, конкретная дата в декабре 2018 года будет объявлена Синодом Вселенского патриархата", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее представители УПЦ Московского патриархата заявляли, что Архиерейский собор, на котором выберут предстоятеля единой Украинской поместной церкви, может состояться 22 ноября.

Как ранее писало РБК-Украина, руководство УПЦ МП угрожает отлучить от церкви сторонников украинской автокефалии из числа своих иерархов. Собеседник РБК-Украина, знакомый с деталями встречи иерархов с президентом Петром Порошенко, подтвердил информацию о беспрецедентном давлении и пояснил, что речь идет об угрозах запрета на служение, вплоть до отлучения от церкви.