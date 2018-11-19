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Константинополь анонсировал дату объединительного собора

Новости » Общество    19.11.2018 - 09:39
Константинополь анонсировал дату объединительного собора
Фото: патриарх Варфоломей (УНИАН)

Объединительный собор Украинской церкви состоится в декабре

Объединительный собор Украинской православной церкви пройдет в декабре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию главного секретариата Синода Вселенского патриархата.

В сообщении говорится, что в рамках подготовки к Синоду Вселенского патриархата 27-29 ноября 2018 года Константинополь напоминает о своем решении предоставить томос об автокефалии Православной церкви Украины.

"Пока идет процесс подготовки Собора Православной церкви Украины, конкретная дата в декабре 2018 года будет объявлена Синодом Вселенского патриархата", - говорится в сообщении.

Константинополь анонсировал дату объединительного собора

Отметим, ранее представители УПЦ Московского патриархата заявляли, что Архиерейский собор, на котором выберут предстоятеля единой Украинской поместной церкви, может состояться 22 ноября.

Как ранее писало РБК-Украина, руководство УПЦ МП угрожает отлучить от церкви сторонников украинской автокефалии из числа своих иерархов. Собеседник РБК-Украина, знакомый с деталями встречи иерархов с президентом Петром Порошенко, подтвердил информацию о беспрецедентном давлении и пояснил, что речь идет об угрозах запрета на служение, вплоть до отлучения от церкви.

 

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Новости Украины церковьКонстантинопольАвтокефалия
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