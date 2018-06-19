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Итоги дня: 19 июня

НовостиПрочее    19.06.2018 - 19:03

Сенцов не будет просить Путина о помиловании, - Геращенко

Украинский политзаключенный Олег Сенцов не будет просить президента Российской Федерации Владимира Путина о помиловании. Об этом сообщила первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко. "Пресс-секретарь Путина Д. Песков заявляет, что О. Сенцов "должен сам позаботиться о своем помиловании", намекая, что Олег должен обратились к российскому президенту с такой просьбой. Очевидно, что О. Сенцов не будет обращаться к Путину, на это российская власть и рассчитывает", - написала она. Также в Кремле заявили, что общественный резонанс не может повлиять на решение РФ по Сенцову.

 

Митинг под Радой: подробности

Утром 19 июня в Киеве началась массовая протестная акция. Под зданием Верховной Рады собралось около 2 тысяч ветеранов Афганской войны, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, а также шахтеры из разных регионов Украины. Во время акции начались столкновения, в результате которых были госпитализированы 8 человек.  
 

Умер Иван Драч

В Киеве в больнице "Феофания" во вторник, 19 июня, умер Иван Драч - выдающийся украинский писатель и политик, народный депутат первых созывов, первый председатель Народного руха Украины, Герой Украины. Ему был 81 год. Styler собрал топ-8 фильмов, над сценариями к которым работал гениальный Иван Драч. Также в сети вспомнили о том, что Драч предсказал российскую агрессию еще 20 лет назад.

 

Смертельное ДТП на трассе Киев-Харьков: появились детали происшествия (фото)

В Полтавской области на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб известный бизнесмен, который был за рулем авто, и 37-летняя женщина.  ДТП произошло накануне, 18 июня, на автодороге Киев-Харьков-Довжанский в селе Вилы Лубенского района. Автомобиль Audi, которым, по данным полиции, управлял 45-летний житель Харькова, столкнулся с отбойником с последующим опрокидыванием и возгоранием машины.
 

Украинцам сообщили, когда наступит 40-градусная жара

Летом 2018 года погода в Украине будет переменчивой. К концу июня ожидаются перепады температуры и частичное похолодание, а в июле и августе начнется сильная жара. Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида. По данным синоптика, западная часть страны находится под влиянием атмосферных фронтов и циклонических образований. А юго-восточная часть Украины - под воздействием сухого и очень жаркого воздуха. 

 Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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