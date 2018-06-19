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В Кремле заявили, что общественный резонанс не может повлиять на решение РФ по Сенцову

НовостиПолитика    19.06.2018 - 15:03
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Сенцов в РФ приговорен к 20 годам колонии

Общественный резонанс не может повлиять на решение российского суда по украинскому политзаключенному Олегу Сенцову. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, сообщает РБК.

"Резонанс общественный никоим образом не может повлиять на вступившее в силу решение суда Российской Федерации (по Сенцову, - ред.)", - заявил он.

Кроме того, Песков заявил, что для помилования предусмотрена процедура, которую инициирует осужденный и "из этого нужно исходить".

Отметим, Сенцов в РФ приговорен к 20 годам колонии по обвинению в "терроризме".

Напомним, ранее сообщалось, что деятели российской культуры выступили с обращением к Владимиру Путину о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова

Отметим, Госдеп США также призывает освободить удерживаемых правительством Российской Федерации (РФ) 150 политических заключенных и тех, кто был заключен в тюрьму из-за религиозных взглядов.

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Теги публикации: Российская Федерация, Олег Сенцов, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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