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В результате столкновений под Радой госпитализированы 8 человек, - Нацполиция

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 16:25
Фото: столкновения под Радой (РБК-Украина)
Фото: столкновения под Радой (РБК-Украина)

Гражданские получили повреждения легкой степени тяжести

В результате столкновений под Верховной радой были госпитализированы восемь человек. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила спикер Нацполиции Оксана Блищик.

"В результате столкновений под Верховной радой к врачам обратилось 8 полицейских, из них 6 пострадавших госпитализированы. Кроме того, во время столкновений пострадали трое гражданских лиц, из которых двое госпитализированы", - сообщила Блищик.

По ее словам, гражданские получили повреждения легкой степени тяжести.

Напомним, ранее глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в результате столкновений под Верховной радой в Киеве пострадали трое правоохранителей.

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Теги публикации: пострадавшие, столкновения, столкновения под Радой  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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