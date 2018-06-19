В результате столкновений под Радой госпитализированы 8 человек, - Нацполиция

Гражданские получили повреждения легкой степени тяжести

В результате столкновений под Верховной радой были госпитализированы восемь человек. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила спикер Нацполиции Оксана Блищик.

"В результате столкновений под Верховной радой к врачам обратилось 8 полицейских, из них 6 пострадавших госпитализированы. Кроме того, во время столкновений пострадали трое гражданских лиц, из которых двое госпитализированы", - сообщила Блищик.

По ее словам, гражданские получили повреждения легкой степени тяжести.

Напомним, ранее глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в результате столкновений под Верховной радой в Киеве пострадали трое правоохранителей.