Підсумки дня: 19 червня

Сенцов не буде просити Путіна про помилування, - Геращенко



Український політв'язень Олег Сенцов не буде просити президента Російської Федерації Володимира Путіна про помилування. Про це у Facebook повідомила перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко. "Прес- секретар Путіна Д. Песков заявляє, що О. Сенцов "має сам подбати про своє помилування", натякаючи, що Олег має звернулися до російського президента з таким проханням. Очевидно, що О. Сенцов не буде звертатися до Путіна, на це російська влада й розраховує", - написала вона. Також у Кремлі заявили, що суспільний резонанс не може вплинути на рішення РФ по Сенцову.

Мітинг під Радою: подробиці



Вранці 19 червня в Києві почалася масова протестна акція. Під будівлею Верховної Ради зібралося близько 2 тисяч ветеранів Афганської війни, ліквідатори аварії на ЧАЕС, а також шахтарі з різних регіонів України. В ході мітингу відбулися сутички, внаслідок яких було госпіталізовано вісім осіб.



Помер Іван Драч



У Києві в лікарні "Феофанія" у вівторок, 19 червня, помер Іван Драч - визначний український письменник і політик, народний депутат перших скликань, перший голова Народного руху України, Герой України. Йому був 81 рік. Styler зібрав топ-8 фільмів, над сценаріями до яких працював геніальний Іван Драч. Також в мережі згадують про те, що Драч передбачив російську агресію ще 20 років тому.



Смертельне ДТП на трасі Київ-Харків: з'явилися деталі трагедії (фото)



В Полтавській області на трасі Київ-Харків сталося смертельне ДТП. В результаті аварії загинув відомий бізнесмен, що був за кермом авто, і 37-річна жінка. ДТП сталося напередодні, 18 червня, на автодорозі Київ-Харків-Довжанський в селі Вила Лубенського району. Автомобіль Audi, яким, за даними поліції, керував 45-річний житель Харкова, зіткнувся з відбійником з подальшим перекиданням і спалахом машини.



Українцям повідомили, коли настане 40-градусна спека



Влітку 2018 року погода в Україні буде мінливою. До кінця червня очікуються перепади температури і часткове похолодання, а в липні та серпні почнеться сильна спека. Про це повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда. За даними синоптика, західна частина країни знаходиться під впливом атмосферних фронтів і циклонічних утворень. А південно-східна частина України - під впливом сухого і дуже спекотного повітря.