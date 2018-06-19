Сенцов не будет просить Путина о помиловании, - Геращенко

Геращенко отреагировала на заявление Пескова о помиловании Сенцова

Украинский политзаключенный Олег Сенцов не будет просить президента Российской Федерации (РФ) Владимира Путина о помиловании. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

"Пресс-секретарь Путина Д. Песков заявляет, что О. Сенцов "должен сам позаботиться о своем помиловании", намекая, что Олег должен обратились к российскому президенту с такой просьбой. Очевидно, что О. Сенцов не будет обращаться к Путину, на это российская власть и рассчитывает", - написала она.

Кроме того, Геращенко добавила, что для помилования Надежды Савченко к Путину формально обратились родственники погибших журналистов РФ, и ее помиловали без ее обращения.

"А почему бы самому Пескову или омбудсмену Москальковой не обратиться к Путину с просьбой о помиловании Сенцова? Почему Надежду можно было помиловать без личного обращения, а Олега - нет", - добавила она.

Пресс - секретарь Путина Д. Песков заявляет, что О. Сенцов « должен сам позаботиться о своем помиловании», намекая, что Олег имеет... Опубликовано Iryna Gerashchenko 19 июня 2018 г.

Напомним, ранее Песков заявлял, что общественный резонанс не может повлиять на решение российского суда в отношении украинского политзаключенного Олега Сенцова.