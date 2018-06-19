Иван Драч умер в больнице "Феофания" после тяжелой болезни в возрасте 81 год

В Киеве в больнице "Феофания" во вторник, 19 июня, умер Иван Драч - выдающийся украинский писатель и политик, народный депутат первых созывов, первый председатель Народного руха Украины, Герой Украины. Об этом сообщил председатель Национального союза кинематографистов Сергей Трымбач в Facebook.

"Умер утром. Значит, не нажился. Было ему 81 год. Душа великого поэта, кинохудожника, общественного деятеля улетает от нас. Еще вчера вечером я говорил с женой, Марией Михайловной. Надежда оставалась, однако же случилось то, что случилось”, - написал Трымбач.

Он также добавил, что Иван Федорович завещал похоронить его в родном селе Телиженци, возле могилы его сына Максима.

Отметим, депутаты Верховной рады Украины почтили память Ивана Драча минутой молчания.

Биография Ивана Драча

Иван Драч с 1958 учился в Киевском университете и был впоследствии исключен из творческие и политические взгляды. Имел связь с украинскими диссидентами. В сентябре 1961 смог восстановиться на заочное отделение. Окончил Высшие сценарные курсы в Москве. Тогда же написал первые стихи, некоторые из них были критическими по отношению к советской власти. Член КПСС в 1959-1990 гг.

Иван Драч - член Союза писателей Украины с 1962 года. Председатель Комитета по присуждению ежегодной премии президента Украины "Украинская книга года".