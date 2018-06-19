Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.52
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.52
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Умер Иван Драч

НовостиОбщество    19.06.2018 - 13:06
Фото: Иван Драч (УНИАН)
Фото: Иван Драч (УНИАН)

Иван Драч умер в больнице "Феофания" после тяжелой болезни в возрасте 81 год

В Киеве в больнице "Феофания" во вторник, 19 июня, умер Иван Драч - выдающийся украинский писатель и политик, народный депутат первых созывов, первый председатель Народного руха Украины, Герой Украины. Об этом сообщил председатель Национального союза кинематографистов Сергей Трымбач в Facebook.

"Умер утром. Значит, не нажился. Было ему 81 год. Душа великого поэта, кинохудожника, общественного деятеля улетает от нас. Еще вчера вечером я говорил с женой, Марией Михайловной. Надежда оставалась, однако же случилось то, что случилось”, - написал Трымбач.

Он также добавил, что Иван Федорович завещал похоронить его в родном селе Телиженци, возле могилы его сына Максима.

Отметим, депутаты Верховной рады Украины почтили память Ивана Драча минутой молчания.

Биография Ивана Драча

Иван Драч с 1958 учился в Киевском университете и был впоследствии исключен из творческие и политические взгляды. Имел связь с украинскими диссидентами. В сентябре 1961 смог восстановиться на заочное отделение. Окончил Высшие сценарные курсы в Москве. Тогда же написал первые стихи, некоторые из них были критическими по отношению к советской власти. Член КПСС в 1959-1990 гг.

Иван Драч - член Союза писателей Украины с 1962 года. Председатель Комитета по присуждению ежегодной премии президента Украины "Украинская книга года".

Умерла Кира Муратова Умер Стивен Хокинг
Теги публикации: смерть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Избиение военного в Мариуполе: появилась другая версия произошедшего
Нардеп Барна хочет наказывать украинцев за публичное проявление гендерной ориентации
Украинский школьник стал призером "Олимпиады гениев" в США
В Киеве вместо школы построили жилой квартал: опубликовано решение суда
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь