Митинг под Радой: подробности

Под Верховной Радой проходит митинг ветеранов-афганцев и шахтеров

Митинг под Радой с участием шахтеров и ветеранов начался 19 мая. Чего требуют протестующие, все подробности, фото и видео столкновений с полицией - в материале РБК-Украина.

Митинг под Верховной Радой: требования протестующих

Утром 19 июня в Киеве началась массовая протестная акция. Под зданием Верховной Рады собралось около 2 тысяч ветеранов Афганской войны, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, а также шахтеры из разных регионов Украины. Главные требования митингующих касаются отмены монетизации льгот на проезд, увеличения компенсации ветеранам-инвалидам до 6-8 прожиточных минимумов. Шахтеры требуют выделить средства на развитие угольной отрасли.

Фото: митинг под Радой (РБК-Украина)

Во время митинга под Радой произошли столкновения

В ходе протестной акции митингующим удалось прорвать охранный полицейский кордон. В ответ на это силовики применили слезоточивый газ. Наиболее агрессивных активистов начали выводить из толпы. Полиция задержала одного из участников протеста.

Видео: стычки активистов и полиции под ВР (YouTube/112 Украина)

Протестующие заблокировали второй проезд к ВР, на дверь повесили металлический щит, однако в здание активистов не пропускают. Правоохранители находятся и внутри помещения Рады. Все входы и выходы заблокировали.

Фото: митинг под Радой (РБК-Украина)

К митингующим вышла вице-спикер ВР Ирина Геращенко, поросила создать инициативную группу и сообщила, что она и Андрей Парубий готовы обсудить все их требования после 12:00, а затем сообщить результаты переговоров участникам акции.

Під #Рада8 прийшла віце-спікер Ірина #Геращенко, пробує погасити конфлікт. "Хлопці, давайте спілкуватися!" Частина хлопців не чує, штурмує двері Ради далі pic.twitter.com/9ePaAc99O5 — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) June 19, 2018

Порядок во время митинга под ВР обеспечивают 500 правоохранителей

В Нацполиции Киева сообщили, что для обеспечения правопорядка в правительственном квартале столицы во время митинга находятся полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Также в заявлении говорится, что заявки о проведении акций протеста заблаговременно были поданы в Киевскую городскую государственную администрацию. В ходе столкновений с митингующими несколько правоохранителей получили телесные повреждения.

