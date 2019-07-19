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После обысков в Борисполе задержали первого заместителя мэра

Новости » Происшествия    19.07.2019 - 18:05
После обысков в Борисполе задержали первого заместителя мэра
Фото: Николай Корнийчук (poglyad.tv)

По данным СМИ, речь идет о Николае Корнейчуке

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в Борисполе после обысков в городском совете правоохранители задержали первого заместителя мэра города. Об этом он написал в своем Facebook.

 

Різниця між словом і ділом. Прокуратура Київської області затримала на гарячому першого заступника мера Борисполя та директора комунального підприємства бориспільської міської ради, які вимагали і отримали від підприємців 60 тис грн.

Опубліковано Юрієм Луценком Пʼятниця, 19 липня 2019 р.

Кроме того, правоохранители задержали и директора коммунального предприятия Бориспольского городского совета.

"Разница между словом и делом. Прокуратура Киевской области задержала с поличным первого заместителя мэра Борисполя и директора коммунального предприятия Бориспольского городского совета, которые требовали и получили от предпринимателей 60 тыс грн", - написал глава ГПУ.

Как писало РБК-Украина ранее, в городском совете Борисполя проходят обыски из-за разоблачения схемы по вымогательству и получению взяток чиновниками горсовета и одним из заместителей мэра Борисполя. Отмечалось, что схему организовал именно заместитель городского главы. Взятки требовали от субъектов предпринимательской деятельности за заключение договоров подряда на выполнение работ, оказание услуг, поставку товарно-материальных ценностей за бюджетные средства. В дальнейшем взятки заместитель мэра распределял между другими работниками городского совета.

Напомним, в четверг генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что главу Рокитновской районной государственной администрации задержали на получении взятки в сто тысяч долларов.

Добавим также, ранее в столице правоохранители задержали главного налогового ревизора на получении неправомерной выгоды.

В горсовете Борисполя проходят обыски из-за схемы вымогательства взяток
Новости Украины Юрий ЛуценкоБориспольвзятка
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