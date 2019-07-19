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Курс доллара резко упал перед выборами

Новости » Финансы    19.07.2019 - 15:26
Курс доллара резко упал перед выборами
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 30 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 15:15 19 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 31 копейку до 25,74 грн/доллар, в покупке до 25,72 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 34 копейки до 28,89 гривен за евро.

По состоянию на 15:15 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     25,7250    25,7450

EUR/UAH     28,8788    28,8987

RUB/UAH     0,4078       0,4086

Курс доллара резко упал перед выборами

Напомним, 18 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,0450 - 26,0550 грн/доллар, евро 29,2120 - 29,2345 грн/евро, российский рубль 0,4133 - 0,4141 грн/рубль.

Отметим, глава Национального банка Украины Яков Смолий уверен, что политические процессы почти не влияют на курс гривны к доллару и парламентские выборы не должны повлиять. "Двойные выборы имели определенное ожидание рисков на финансовых рынках, но это абсолютно никаким образом не влияло на валютный курс. Он как формировался благодаря спросу и предложению, так и продолжает это делать сегодня", - сказал Смолий.

Напомним, глава Совета Национального банка Богдан Данилишин считает, что в ближайшие месяцы долговые факторы будут оказывать влияние на валютный рынок в Украине. Согласно его прогнозу, в июле-сентябре значительная часть средств после погашения гривневых ОВГЗ будет конвертироваться в инвалюту и выводиться из Украины.

Доллар и евро снижаются на наличном рынке Курс доллара снижается на межбанке
Темы: Курс доллара
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