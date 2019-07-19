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Нидерланды и Люксембург отклонили апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"

Новости » Экономика    19.07.2019 - 14:07
Нидерланды и Люксембург отклонили апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"
Фото: "Нафтогаз" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Суды подтвердили возможность принудительного взыскания имущества Газпрома

Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" в делах о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Как отметили в пресс-службе, Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) 8 июля отклонил жалобу "Газпрома", тем самым подтвердив свои полномочия по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов.

Кроме того, в тот же день решение в пользу "Нафтогаза" принял Окружной суд Люксембурга. Он отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил аресты в отношении российской компании на территории этой страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Как сообщало РБК-Украина, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,6 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа.

Напомним, в апреле российская газовая компания "Газпром" обратилась в суд Люксембурга с просьбой обжаловать арест активов по заявлению НАК "Нафтогаз Украины".

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