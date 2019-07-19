На выходных Украину накроет жара

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине ожидается до +31

Погода в Украине на выходные, 20 и 21 июля, ожидается жаркой, однако, местами возможны дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Погода в Украине 20 июля

В субботу, 20 июля, на большинстве территории страны ожидается сухая и солнечная погода, дожди возможны лишь в западных областях. Теплее всего завтра будет на юге - днем в Херсоне и Николаеве до +31, в Одессе и Запорожье - до +30. В Крыму завтра днем ожидается до +29. Ночью на юге температура опустится до +14+18 градусов. На востоке страны завтра ожидается до +29, ночью температура опустится до +12. В центральных областях завтра также до +29 градусов днем, ночью - от +13. На западе Украины 20 июля ожидается до +28 днем, ночью температура местами опустится до +11. На севере завтра до +28 тепла днем, ночью от +12.

Погода в Киеве 20 июля

В Киеве 20 июля ожидается от +26 до +28 градусов тепла днем и от+14 до +16 ночью. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, без осадков.

Погода в Украине 21 июля

В воскресенье, 21 июля, в Украине ожидается жаркая погода с дождями на западе страны. Теплее будет на юге - в Одессе, Николаеве, Херсоне и Запорожье - до +31 градуса тепла днем, ночью +16+18, в Крыму температура воздуха также поднимется до +31 градуса. На востоке страны и в центре 21 июля ожидается до +29 градусов днем, ночью - от +14. На севере в воскресенье днем ожидается до +28, ночью - от +14, на западе - до +29 днем и +13 ночью.

Погода в Киеве 21 июля

В Киеве в воскресенье ожидается сухая и солнечная погода. Днем температура воздуха ожидается от +27 до +29, ночью от +15 до +17, ветер західни 5-10 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным синоптика Наталки Диденко в Украину снова идет похолодание. По прогнозам синоптика темпераутра воздуха начнет существенно падать с 23 июля.