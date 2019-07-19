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Зеленский уволил ряд послов Украины

Новости » Политика    19.07.2019 - 16:00
Зеленский уволил ряд послов Украины
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соответствующие указы были обнародованы 19 июля

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении  Чрезвычайных и Полномочных послов Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства. 

Соответствующие указы были обнародованы 19 июля.

Как сообщается, глава государства уволил послов в Республике Армения, Вьетнаме и Королевстве Камбоджа, Кипре, Туркменистане, Ватикане, Мальте, Аргентине, Парагвае, Уругвае и Чили, Иорданском Хашимитском Королевстве.

 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение сменить 12 руководителей посольств по всему миру. Таким образом, глава государства инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины.

Кроме того, заместителя главы офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет назначать нового посла Украины в Российской Федерации. Украинским посольством в России продолжит руководить временно поверенный в делах Украины в РФ. 

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