Интронизация Епифания состоится 3 февраля

Фото: Епифаний (РБК-Украина)

Возведение на престол митрополита Киевского и всея Украины состоится в его день рождения

Возведение на престол (интронизация) митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится в воскресенье, 3 февраля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Православной церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.

Также в ПЦУ сообщили, что интронизация произойдет во время божественной литургии в Софийском соборе.

Отметим, 3 февраля митрополит Епифаний празднует свой день рождения.

Ранее официальный представитель Епифания Иван Сидор сообщал, что интронизация может пройти в день рождения митрополита, 3 февраля.

"Я думаю, что 3 февраля, когда блаженнейший митрополит Епифаний будет отмечать 40-летие свое. На день рождения, возможно, сделают интронизацию", - сказал Сидор.

Напомним, Вселенский патриархат в Стамбуле представил в понедельник, 15 января, текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины, сохранив в своей юрисдикции все подчиненные ему храмы и монастыри на территории Украины. Все значительные вопросы Православная церковь Украины должна решать через Константинополь.