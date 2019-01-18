Украина ищет формулу для разрыва дипотношений с Россией

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Ни одна страна пока не согласилась представлять интересы Киева в России

На сегодняшний день Украина продолжает искать способ для разрыва дипломатических отношений с Россией. Об этом на пресс-конференции по итогам работы дипломатов в 2018 году заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент РБК-Украина.

Климкин, отметил, что украинская сторона проводит консультации с зарубежными партнерами, чтобы они представляли интересы Киева.

"Не буду называть страны, потому что это вопрос вежливости. Но это безумный объем работы", - подчеркнул он и добавил, что пока ни одна страна не согласилась представлять украинские интересы в России.

В то же время Климкин обратил внимание, что дипломатические отношения между Украиной и Россией сведены к минимуму.

"Но мы продолжаем искать формулу, и как только ее найдем, обязательно ее используем", - подытожил Климкин.

Напомним, ранее Климкин заявил, что обычный визовый режим для граждан Российской Федерации работать не будет, и Украине следует ввести именно биометрический.

На сегодняшней пресс-конференции он также отметил, что Киев планирует разорвать еще до 50 соглашений с Москвой.