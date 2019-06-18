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18.06.2019 - 18:57
Итоги дня: 18 июня
В Нидерландах журналисты
назвали имена возможных причастных
к делу о крушении лайнера рейса МН17
В Кремле ответили на заявление президента Украины
Владимира Зеленского о том, с какой реплики он бы начал свою первую встречу с президентом России Владимиром Путиным
Конституционный суд Украины
не сможет остановить проведение внеочередных выборов
в Верховную раду Украины
Все законопроекты президента Украины Владимира Зеленского
сняты с рассмотрения Верховной рады
ПАО "Газпром" считает на данный момент
невозможным заключение контракта
на транзит газа с Украиной на европейских условиях
Канцлеру Германии
Ангеле Меркель внезапно стало плохо
во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским (видео)
Бывшего президента УЕФА и экс-капитана сборной Франции по футболу Мишеля Платини во вторник, 18 июня,
арестовали по подозрению в коррупции
11-летнюю Дарью Лукьяненко ищут уже пятые сутки в смт Ивановка Одесской области и окрестностях. Сейчас
правоохранители отслеживают автомобили
, которые проезжали через Ивановку во время исчезновения Даши
Экскурсия в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции оказалась для наивных туристов из Китая
поездкой в российский Челябинск
Первая леди Елена Зеленская
поделилась в Instagram своими фото из поездки в Париж
, где она сопровождает своего мужа, президента Владимира Зеленского, во время его официального визита
В ближайшую неделю в Украине
сохранится жаркая погода
с дневной температурой выше 30 градусов
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Сборная Украины U-20 впервые в истории стала чемпионом мира
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Украина и Южная Корея назвали стартовые составы на финал молодежного ЧМ-2019
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