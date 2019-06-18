Все законопроекты Зеленского сняты с рассмотрения, - Стефанчук

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

У президента призывают Раду рассмотреть новые представления об увольнении генпрокурора и главы МИД

Все законопроекты президента Украины Владимира Зеленского сняты с рассмотрения Верховной рады. Об этом заявил представитель президента в ВР Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Представитель главы государства отметил, что с 20 мая по 7 июня парламент не поддержал ни одну инициативу президента.

"За период с момента инаугурации президента с 20 мая по 7 июня парламент не поддержал ни одну инициативу президента. В частности, из внесенных 5 законопроектов и трех представлений. Они считаются отклоненными и снятыми с рассмотрения", - заявил Стефанчук.

Он также призвал парламент на этой неделе рассмотреть три представления президента об увольнении генерального прокурора, увольнении главы Министерства иностранных дел и назначении Вадима Пристайко новым министром иностранных дел.

Напомним, 11 июля президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление на генпрокурора Юрия Луценко.

В частности, 30 мая президент Зеленский внес в Верховную раду представление об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины. В частности, Зеленский просил парламент уволить Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторак - с должности министра обороны. Третье представление касалось увольнения Василия Грицака с должности главы СБУ. Однако нардепы на пленарном заседании не поддержали их отставку.