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Во Франции арестовали экс-президента УЕФА Платини

Новости » Спорт    18.06.2019 - 11:40
Во Франции арестовали экс-президента УЕФА Платини
Фото: Мишель Платини (uefa.com)

Платини взяли под стражу по делу о коррупции при выборе места проведения ЧМ-2022

Бывшего президента УЕФА и экс-капитана сборной Франции по футболу Мишеля Платини во вторник, 18 июня, арестовали по подозрению в коррупции. Об этом сообщает французское издание Mediapart.

Отметим, задержание связано с расследованием относительно присуждения Катару права проведения чемпионата мира 2022 года. Сообщается, что Платини будет находиться под стражей в помещении антикоррупционного управления судебной полиции во французском Нантере.

Напомним, бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что Катар нечестным путем получил право на проведение Чемпионата мира-2022. 

В 2015 году Платини вместе с Блаттером были отстранены от футбола на восемь лет. Позже данный срок был сокращен. Французский функционер возглавлял УЕФА с 2007 по 2016 год.

До этого в 2015 его отстранили от футбола в связи с коррупционным скандалом в ФИФА. В частности, его подозревали в том, что он получил от Блаттера 2 млн швейцарских марок, которые не прошли официальную отчетность. Фигуранты дела о коррупции пытались доказать, что данный денежный  перевод денег не был взяткой.

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