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В Кремле ответили на слова Зеленского о переговорах с Путиным

Новости » Политика    18.06.2019 - 13:25
В Кремле ответили на слова Зеленского о переговорах с Путиным
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

По словам Пескова, Путин "всегда начинает общение с правильных фраз"

В Кремле ответили на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, с какой реплики он бы начал свою первую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщаю росСМИ.

По его словам, Путин "всегда начинает общение с правильных фраз" и будет придерживаться такого подхода и в случае переговоров с Зеленским.

"А что касается Донбасса, то это надо говорить не Путину, а жителям Донбасса, непосредственным собеседникам. А по Крыму и особо говорить нечего", - сказал он.

Он добавил, что в Кремле считают схожими позиции Зеленского и пятого президента Украины Петра Порошенко по Донбассу и санкциям.

Напомним, Зеленский заявил в интервью немецкому изданию Bild, что при возможной встрече с Путиным поднимет вопрос оккупированных территорий - Крыма и Донбасса.

"Крым - это Украина. И мы надеемся, что скоро он вернется. Я очень люблю Крым. Я бывал там много-много раз. Это уникальное место в Украине со своей природой и историей. Для меня Крым всегда был и остается частью Украины", - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский после проведенной встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном заявил, что его главной задачей является завершение войны и возвращение украинских аннексированных территорий.

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