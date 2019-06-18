КСУ не может остановить выборы в Раду, - Слипачук

Фото: Татьяна Слипачук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующее заявление сделала глава комиссии Татьяна Слипачук

Конституционный суд Украины не сможет остановить проведение внеочередных выборов в Верховную раду Украины. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук в интервью изданию "ВВС News Украина".

Слипачук подчеркнула, что КСУ может только определить конституционность указа президента о роспуске Верховной рады.

"КС не может остановить выборы своим решением, он просто может определить конституционность указа, ничего больше", - заверила глава Центризбиркома.

При этом глава комиссии не смогла четко ответить по поводу действий ЦИК в случае признания КСУ неконституционным указа президента Зеленского.

"Для нас это один из вызовов кампании... нам нужно будет понять обоснования и мотивы этого решения, чтобы осуществить необходимые шаги. Если они объявляют, что указ не соответствует Конституции, то это означает, что нет такого указа, а значит - я не имею никаких законных оснований тратить государственные средства. Очень много вопросов возникает. Я должна увидеть решение КС, чтобы ответить на этот вопрос", - подчеркнула Слипачук.

Глава ЦИК также пояснила, что процесс подготовки к выборам пошел и не может быть приостановлен.

"Мы действительно сейчас в очень сложной ситуации, так как процесс подготовки к выборам пошел. Он не может быть отложен или временно приостановлен. Сейчас мы находимся на конечном этапе регистрации, которая закончится 20 июня. Далее у нас есть пять дней, чтобы собственно осуществить регистрацию и принять необходимые решения. Это уже будет 25 июня. А потом нам надо принять решение о форме избирательного бюллетеня, затем перейдем к следующему этапу", - рассказала она.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает законным свое решение о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов. По словам главы государства, КСУ затягивает решение по указу о роспуске Рады.

Как писало РБК-Украина ранее, КСУ продолжит рассмотрение дела о конституционности указа о роспуске ВР 18 июня 2019 года. Во вторник состоятся три заседания Большой палаты Конституционного суда.

Так, Конституционный суд Украины перешел к закрытой части рассмотрения конституционности указа Зеленского о роспуске парламента.