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В Нидерландах назвали причастных к катастрофе MH17

Новости » Политика    18.06.2019 - 18:06
В Нидерландах назвали причастных к катастрофе MH17
Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Журналисты назвали причастных к крушению авиалайнера МН17 в 2014 году

В Нидерландах журналисты назвали имена возможных причастных к делу о крушении лайнера рейса МН17. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Nieuwsuur.

Как сообщается, к трагедии, которая произошла в 2014 году на Донбассе, причастен Сергей Мучкаев - командир 53-й зенитно-ракетной бригады, которая базируется в российском городе Курске. Именно под его руководством отправился конвой, который перевозил Бук, сбивший МН17. 

Кроме того, журналисты обратились за информацией к бывшему украинскому военному Ивану Безъязыкову, который находился в плену у боевиков, но после освобождения его обвинили в государственной измене и сотрудничестве с так называемой "ДНР". Сам Безъязыков в комментарии NOS утверждает, что именно его показания следственной группе JIT по катастрофе MH17 стали основой обвинения.

Также в списке причастных числится Сергей Дубинский, известный по позывному "Хмурый". Он был руководителем российской разведывательной группы, которую сформировали в начале июля 2014 года и активно привлекали у участию в войне на востоке Украины. В его подразделении находилось около 300 людей. 

Также журналисты сообщают о Сергее Пулатове, который был начальником разведывательно-диверсионного подразделения специальной российской разведывательной службы. Именно Пулатов и Дубинский играют особую роль в транспортировке "Бука", из которого был совершен выстрел в авиалайнер МН17. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что Совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения рейса МН17 Malaysia Airlines в 2014 году, проведет 19 июня пресс-конференцию. Ожидается, что следователи официально назовут причастных к катастрофе. 

Напомним, рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате инцидента погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

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